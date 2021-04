Covid Italia oggi, contagi regioni: bollettino e dati 20 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) I dati delle regioni sul coronavirus in Italia oggi 20 aprile, con il bollettino e la tabella della Protezione Civile, news su contagi Covid, ricoveri, decessi. I numeri e le ultime notizie dalla Campania alla Sicilia, dal Piemonte alla Puglia, dal Veneto al Lazio. I dati delle regioni: Sono 644 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 aprile, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 644 su 23.031 test di cui 11.269 tamponi molecolari e 11.762 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,80% (9,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) Idellesul coronavirus in20, con ile la tabella della Protezione Civile, news su, ricoveri, decessi. I numeri e le ultime notizie dalla Campania alla Sicilia, dal Piemonte alla Puglia, dal Veneto al Lazio. Idelle: Sono 644 ida coronavirus in Toscana, 20, secondo ideldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 644 su 23.031 test di cui 11.269 tamponi molecolari e 11.762 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,80% (9,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui ...

