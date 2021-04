Covid Italia, bollettino di oggi 20 aprile: 12.074 nuovi casi e 390 morti (Di martedì 20 aprile 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 20 aprile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12.074 nuovi casi e 390 morti. Ieri i contagi in tutto il Paese erano stati 8.864, 316 i... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 aprile 2021), ildi20. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12.074e 390. Ieri i contagi in tutto il Paese erano stati 8.864, 316 i...

Advertising

Corriere : Tamponi a scuola: l’Europa corre, l’Italia arranca | L’inchiesta - Agenzia_Italia : Il covid ha reso gli italiani insicuri: oltre 6 milioni hanno 'paura di tutto' - VittorioSgarbi : Per un anno ci hanno fatto fare l'opposto di quello che è giusto. Abbiamo vissuto in uno Stato di Polizia.… - fefo1986 : @Agenzia_Italia Non è il covid, la colpa è di voi giornalisti - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - #Coronavirus, i dati odierni e il bollettino in #Italia -