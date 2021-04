Covid Italia, bollettino di oggi 20 aprile: 12.074 nuovi casi e 390 morti: Campania (1.750 contagi), Lombardia (1.670) e Puglia (1.180) Giù ricoveri e terapie intensive (Di martedì 20 aprile 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 20 aprile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12.074 nuovi casi e 390 morti. Ieri i contagi in tutto il Paese erano stati 8.864, 316 i... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 aprile 2021), ildi20. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12.074e 390. Ieri iin tutto il Paese erano stati 8.864, 316 i...

