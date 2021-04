Covid India, quasi 260mila nuovi contagi in 24 ore (Di martedì 20 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in India sono stati rilevati 259.170 nuovi casi di contagio da coronavirus. A riferirlo è stato il ministero della Salute di Nuova Delhi precisando che i casi totali di infezioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 259.170casi dio da coronavirus. A riferirlo è stato il ministero della Salute di Nuova Delhi precisando che i casi totali di infezioni ...

