Covid India, quasi 260mila nuovi contagi in 24 ore (Di martedì 20 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in India sono stati rilevati 259.170 nuovi casi di contagio da coronavirus. A riferirlo è stato il ministero della Salute di Nuova Delhi precisando che i casi totali di infezioni sono così saliti a 15.321.089. E' stato reso noto inoltre che i decessi da Covid-19 sono stati 1.761, per un totale di 180.530 morti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

