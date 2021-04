Covid: in Lombardia su 46.901 tamponi 1.670 positivi, percentuale scende al 3,5% (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr.(Adnkronos) – In Lombardia su 46.901 tamponi effettuati, sono 1.670 i nuovi casi, con un tasso di positività che scende al 3,5%. E’ quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dalla Regione Lombardia. I guariti/dimessi sono 2.816.Più nel dettaglio, i tamponi effettuati sono stati 46.901, di cui 20.864 molecolari e 26.037 antigenici, per un totale complessivo di 9.022.749.I nuovi casi positivi ammontano a 1.670, di cui 72 ‘debolmente positivi’. I guariti/dimessi raggiungono quota 693.524 (+2.816): di questi 4.183 sono stati dimessi e 689.341 le guarigioni. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, scesi a quota 675 (-33), mentre i ricoverati non in terapia intensiva si attestano a 4.639 (+16). I decessi, in totale ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr.(Adnkronos) – Insu 46.901effettuati, sono 1.670 i nuovi casi, con un tasso dità cheal 3,5%. E’ quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dalla Regione. I guariti/dimessi sono 2.816.Più nel dettaglio, ieffettuati sono stati 46.901, di cui 20.864 molecolari e 26.037 antigenici, per un totale complessivo di 9.022.749.I nuovi casiammontano a 1.670, di cui 72 ‘debolmente’. I guariti/dimessi raggiungono quota 693.524 (+2.816): di questi 4.183 sono stati dimessi e 689.341 le guarigioni. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, scesi a quota 675 (-33), mentre i ricoverati non in terapia intensiva si attestano a 4.639 (+16). I decessi, in totale ...

