Covid: in Lombardia ieri 58.214 vaccinazioni, oltre la metà a 70-79enni (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) – ieri in Lombardia ci sono state 58.214 somministrazioni di vaccino anti-Covid, di cui oltre 49mila come prima dose. Il grosso è andato alla fascia 70-79 anni: di questo gruppo sono state vaccinate 34.653 persone. Alla categoria 60-69 sono andati 3.359 vaccini, ai soggetti fragili 8.339. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) –inci sono state 58.214 somministrazioni di vaccino anti-, di cui49mila come prima dose. Il grosso è andato alla fascia 70-79 anni: di questo gruppo sono state vaccinate 34.653 persone. Alla categoria 60-69 sono andati 3.359 vaccini, ai soggetti fragili 8.339. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Lombardia, la renziana Patrizia Baffi passa a Fdi: in pieno Covid difese Gallera e iniziò l’intesa col centrodestra… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-14) e nei reparti (-93). A fronte di 18.754 t… - MediasetTgcom24 : Milano, frode e truffa su contributi Covid: 21 arresti #milano - bizcommunityit : Covid in Lombardia, la curva in lenta discesa e gli ospedali carichi: anomalie (e rischi) della terza ondata - CosmaiLuca : Il nonsense dei tamponi rapidi: in Lombardia costano fino a 50 euro, nel Lazio al massimo 22 -