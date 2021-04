Covid | in Campania somministrate 1 321 800 dosi vaccino +20 713 nelle ultime 24 ore

(Di martedì 20 aprile 2021), ineseguite 1.321.800(+20.713), ineseguite 1.321.800(+20.713) Sono 953.131 le prime inoculazioni e 368.669 le seconde Napoli, 20 apr. (askanews) – Insono state, fino alle 12 di oggi, 1.321.800di(+20.713) rispetto alle cifre comunicate ieri): 953.131 prime(+10.264) e 368.669 (+10.449) seconde. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione che segnala, inoltre, che per gli operatori sanitari e socio sanitari sono state eseguite 182.564 vaccinazioni (99,21%) di cui 95.357 prima dose e 87.207 seconda dose; per gli over 80, la percentuale dei ...

Regione Campania

Lo prevede il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo , nell'ottica di raggiungere ... Basilicata 3.100 e 21.700, Calabria 9.644 e 67.510,29.500 e 206.500, Emilia - Romagna 22.Il target di somministrazioni di vaccini assegnato dal Commissario per l Emergenzaa livello ... Basilicata 3.100 e 21.700, Calabria 9.644 e 67.510 ,29.500 e 206.500, Emilia - Romagna ...I numeri e le ultime notizie dalla Campania alla Sicilia, dal Piemonte alla Puglia, dal Veneto al Lazio. I dati delle regioni:. TOSCANA. Sono 644 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 aprile, s ...Catanzaro - In Calabria, circa il 16% dei decessi per Covid sono persone con una storia di tumore. Di fronte all’inizio della terza ondata questi pazienti, se colpiti dal virus, rischiano di più a liv ...