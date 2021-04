Covid | il punto sulla sperimentazione anticorpi monoclonali | ' 48 pazienti sotto cura | risultati incoraggianti'

Advertising

RobertoBurioni : Le probabilità negli USA (66 milioni di vaccinati!) di prendersi COVID-19 dopo il vaccino sono dello 0,008%, quelle… - MediasetTgcom24 : L'Oms: 'La pandemia è a un punto critico, infezioni esponenziali' #Covid - ricpuglisi : A questo punto non ho parole. - EnricoCEngelma1 : Ministero della salute e l'AIFA ricorrono contro la sentenza del TAR anti protocollo tachipirina + vigile attesa, a… - anto_galli4 : RT @rrico_e: Dicono che il 99,997% delle persone che hanno avuto il Covid, lo possono raccontare tranquillamente. La% é molto simile a chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid punto

Agenzia ANSA

Il 24 marzo, all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno, per la prima volta in Umbria è stata sperimentata la cura a base di anticorpi monoclonali su una settantanovenne positiva al- 19 da ...... li ha già testati? "Purtroppo no, con le restrizioni delnon sono ancora riuscita ad andare ... tutto può diventare un'opportunità, se cambidi vista". Leggi anche Annalisa Minetti, da ...A # cartabianca , il programma di approfondimento sull’attualità di Rai3 , martedì 20 aprile, Massimo Galli , direttore della ...Scuola in presenza almeno al 60 per cento. "L'obiettivo comune è raggiungere il massimo della presenza possibile nelle scuole. Per questo motivo diciamo “grazie” al Governo, che ha dimostrato la massi ...