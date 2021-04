Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di martedì 20 aprile 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 20 aprile, che sale di 12.074 casi e 390 morti. Coronavirus, bilancio del 20 aprile: 12.074 nuovi casi e 390 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 20 aprile, che sale di 12.074 casi e 390 morti. Coronavirus, bilancio del 20 aprile: 12.074 nuovi casi e 390 morti in più su Notizie.it.

Advertising

CottarelliCPI : Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perchè… - _Carabinieri_ : Un nuovo dolore, una nuova vittima del Covid-19 tra le fila dell’Arma: il Luogotenente Carica Speciale Franco Gagli… - _Carabinieri_ : Un nuovo lutto strappa altre lacrime all’Arma dei Carabinieri, che si stringe commossa intorno a familiari e amici… - generacomplotti : RT @SmartCity4Italy: #Facebook, in Europa nuova ondata di #fakenews sul #Covid19. Italia tra i Paesi UE più esposti. La strategia 'English… - Nicola_Bressi : Sabato scorso, alcuni affabulati manifestavano con striscioni: 'l'#India ha sconfitto il #COVID senza vaccini e mas… -