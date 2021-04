Covid, il direttore dell’Oms: “Pandemia sotto controllo in pochi mesi se agiamo in modo equo e corretto” (Di martedì 20 aprile 2021) “Abbiamo gli strumenti per tenere sotto controllo la Pandemia nel giro di pochi mesi, se agiamo in modo equo e corretto”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso della sua conferenza stampa settimanale sull’emergenza causata dal coronavirus. Allo stesso tempo, il direttore dell’Oms ha espresso preoccupazione per il “tasso allarmante” con cui il Covid-19 si sta diffondendo tra le persone di età compresa tra i 25 e i 59 anni in tutto il mondo, probabilmente a causa di varianti molto più contagiose. “Ci sono voluti nove mesi per raggiungere la quota del milione di morti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) “Abbiamo gli strumenti per tenerelanel giro di, sein”. Lo ha dichiarato ilgenerale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso della sua conferenza stampa settimanale sull’emergenza causata dal coronavirus. Allo stesso tempo, ilha espresso preoccupazione per il “tasso allarmante” con cui il-19 si sta diffondendo tra le persone di età compresa tra i 25 e i 59 anni in tutto il mondo, probabilmente a causa di varianti molto più contagiose. “Ci sono voluti noveper raggiungere la quota del milione di morti, ...

