Covid – Il Comitato cura domiciliare: Speranza chiarisca perché ricorre contro la sentenza del Tar (Di martedì 20 aprile 2021) – Il Comitato cura domiciliare dei pazienti colpiti dal Covid ha presentato richiesta di chiarimento al Ministro Speranza sul ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio che ha sospeso la nota del 9 dicembre 2020, in cui la stessa Aifa indicava “paracetamolo e vigile attesa” come unica strada da seguire nell’approccio alla cura domiciliare contro il Covid, a seguito di un’istanza cautelare presentata al Tar dagli stessi medici del Comitato cura domiciliare Covid 19. “Il Senato della Repubblica Italiana, l’8 aprile scorso, ha espresso – ricorda un comunicato del Comitato – con ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021) – Ildei pazienti colpiti dalha presentato richiesta di chiarimento al Ministrosul ricorso in appello al Consiglio di Statoladel Tar del Lazio che ha sospeso la nota del 9 dicembre 2020, in cui la stessa Aifa indicava “paracetamolo e vigile attesa” come unica strada da seguire nell’approccio allail, a seguito di un’istanza cautelare presentata al Tar dagli stessi medici del19. “Il Senato della Repubblica Italiana, l’8 aprile scorso, ha espresso – ricorda un comunicato del– con ...

