Covid | governo | calendario e regole per le riaperture Salvini | coprifuoco alle 23 Pass regioni | rinvio

Leggi su firenzepost

(Di martedì 20 aprile 2021) Conferma della road map annunciata dal premier Mario Draghi che respinge da un lato le pressioni che arrivano dal centrodestra per posticipare ile aprire in zona gialla anche i bar e i ristoranti al chiuso e dall'altro quelle di buona parte delleche chiedono di rivedere la scelta di riportare tutti gli studenti in classe dal 26 se non si interverrà sui trasporti.delper spostarsi fra. Per ora resterà l'autocertificazione L'articolo proviene da Firenze Post.