Covid: gli studios 'prestati' alla vaccinazione, apre il Centro di Cinecittà (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - apre oggi martedì 20 aprile all'interno degli Studi Cinematografici di Cinecittà il nuovo Centro Vaccinale 'Cinecittà', realizzato da Regione Lazio, Asl Roma 2 e Istituto Luce Cinecittà, per accogliere le vaccinazioni anti-Covid 19 della Capitale. Il Centro sorge all'interno del Teatro 20 degli studios (ingresso pedonale da via Lamaro 12). Presenti alla cerimonia inaugurale il ministro della Cultura Dario Franceschini, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, il direttore della Asl Roma 2, Giorgio Casati, e per Luce-Cinecittà la presidente Maria Pia Ammirati. Dentro gli studios di via Tuscolana, ...

