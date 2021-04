Covid: gli studios 'prestati' alla vaccinazione, apre il Centro di Cinecittà (2) (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Il Centro è organizzato sul modello a ‘isola', con i passaggi fluidi di Accettazione, Triage di valutazione dell'idoneità alla vaccinazione, Somministrazione del vaccino e Osservazione conclusiva post-somministrazione, per 15 minuti. I flussi ordinati e costanti dei passaggi permetteranno un percorso rapido e costantemente monitorato. Il percorso si svolge attraverso tre sale allestite con pannelli che raccontano la nostra storia recente e presente da un punto di vista 'salutare', utilizzando immagini della nostra memoria, molte delle quali provenienti proprio dal grande tesoro dell'Archivio storico Luce. Ogni pannello è dedicato a un personaggio noto: scienziati, attori, sportivi, donne e uomini che hanno saputo 'gettare il cuore oltre l'ostacolo' mostrando coraggio, determinazione e fiducia nel futuro. Lo stesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Ilè organizzato sul modello a ‘isola', con i passaggi fluidi di Accettazione, Triage di valutazione dell'idoneità, Somministrazione del vaccino e Osservazione conclusiva post-somministrazione, per 15 minuti. I flussi ordinati e costanti dei passaggi permetteranno un percorso rapido e costantemente monitorato. Il percorso si svolge attraverso tre sale allestite con pannelli che raccontano la nostra storia recente e presente da un punto di vista 'salutare', utilizzando immagini della nostra memoria, molte delle quali provenienti proprio dal grande tesoro dell'Archivio storico Luce. Ogni pannello è dedicato a un personaggio noto: scienziati, attori, sportivi, donne e uomini che hanno saputo 'gettare il cuore oltre l'ostacolo' mostrando coraggio, determinazione e fiducia nel futuro. Lo stesso ...

