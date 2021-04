Covid: gli studios 'prestati' alla vaccinazione, apre il Centro di Cinecittà (2) (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

reportrai3 : #Report a Manaus: «Il Covid è questo, lascia le persone in solitudine anche nei funerali. Possono entrare solo tre… - ZZiliani : Il più incapace presidente d’Europa. Mentre in tempo di Covid #Real e #Barça azzerano gli acquisti (e il Real vola… - Open_gol : «Il pass per gli spostamenti? Se è basato sul tampone rapido è una boiata pazzesca» - elonmaschera : RT @claudio_2022: Il covid ha reso gli italiani insicuri: oltre 6 milioni hanno 'paura di tutto' La terrorizzazione mediatica è ben rius… - vincenz94704898 : RT @claudio_2022: Il covid ha reso gli italiani insicuri: oltre 6 milioni hanno 'paura di tutto' La terrorizzazione mediatica è ben rius… -