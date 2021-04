Covid Germania, 9.609 nuovi contagi e 297 morti (Di martedì 20 aprile 2021) In Germania i contagi da coronavirus delle ultime 24 ore sono stati 9.609 e 297 i decessi. Lo rendono noto le autorità sanitarie del Paese precisando che il numero totale dei contagi sale così a 3.163.308 e quello dei decessi a 80.303. Il tasso di incidenza settimanale è a 162,4 casi per 100mila abitanti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021) Inda coronavirus delle ultime 24 ore sono stati 9.609 e 297 i decessi. Lo rendono noto le autorità sanitarie del Paese precisando che il numero totale deisale così a 3.163.308 e quello dei decessi a 80.303. Il tasso di incidenza settimanale è a 162,4 casi per 100mila abitanti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

myrtamerlino : Ieri in #Germania somministrate 738.000 dosi di #vaccino in un giorno. Settecentotrentottomila!!! Il resto sono chi… - repubblica : ?? Covid, troppi spostamenti e poche mascherine nei luoghi pubblici: ecco perche' in Germania la situazione peggiora… - MediasetTgcom24 : Covid, Germania: numeri troppo alti, servono nuove restrizioni #germania - Cirenderaliberi : Dal T4 al Covid è un attimo. - lifestyleblogit : Covid Germania, 9.609 nuovi contagi e 297 morti - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid Germania, 9.609 nuovi contagi e 297 morti Il tasso di incidenza settimanale è a 162,4 casi per 100mila abitanti In Germania i contagi da coronavirus delle ultime 24 ore sono stati 9.609 e 297 i decessi. Lo rendono noto le autorità sanitarie del Paese precisando che il numero totale dei contagi sale così a 3.163.

Virus che curo, ma come gli altri. Se l'Ordine mi caccia ho pronti gli avvocati Lei ha lottato contro il Covid per oltre un anno, perch ora partecipa a manifestazioni negazioniste ? Macch negazionisti. Erano senza mascherina ma eravamo all'aperto, in Germania non obbligatoria. ...

Coronavirus in Germania, slitta di un'ora il contestato coprifuoco notturno La Repubblica Covid Germania, 9.609 nuovi contagi e 297 morti In Germania i contagi da coronavirus delle ultime 24 ore sono stati 9.609 e 297 i decessi. Lo rendono noto le autorità sanitarie del Paese precisando che il numero totale dei contagi sale così a 3.163 ...

Europa incerta in avvio con la pandemia in primo piano Tokyo in calo del 2% con peggioramento quadro sanitario. Euro si conferma forte sul dollaro. Petrolio in rialzo ...

Il tasso di incidenza settimanale è a 162,4 casi per 100mila abitanti Ini contagi da coronavirus delle ultime 24 ore sono stati 9.609 e 297 i decessi. Lo rendono noto le autorità sanitarie del Paese precisando che il numero totale dei contagi sale così a 3.163.Lei ha lottato contro ilper oltre un anno, perch ora partecipa a manifestazioni negazioniste ? Macch negazionisti. Erano senza mascherina ma eravamo all'aperto, innon obbligatoria. ...In Germania i contagi da coronavirus delle ultime 24 ore sono stati 9.609 e 297 i decessi. Lo rendono noto le autorità sanitarie del Paese precisando che il numero totale dei contagi sale così a 3.163 ...Tokyo in calo del 2% con peggioramento quadro sanitario. Euro si conferma forte sul dollaro. Petrolio in rialzo ...