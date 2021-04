Covid: Fontana, 'per Lombardia obiettivo è luglio con prima dose a tutti' (2) (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Una delle prospettive su cui si dovrebbe puntare, ora, è l'autonomia produttiva sul piano dei vaccini. "Mi piacerebbe tantissimo che il nostro Paese si autonomizzasse, questa è l'ambizione che un grande Paese di produttori farmaceutici dovrebbe avere in mente", osserva Fontana. "Condivido - aggiunge il presidente della Lombardia - quello che sta facendo il ministro Giorgetti, credo si debba andare in quella direzione, ci sono tante realtà della nostra Milano e in Lombardia che stanno studiando e che stanno portando avanti questo progetto". Quanto al pass vaccinale, "sono convinto che ogni mezzo e strumento che consenta anche dall'estero la possibilità di accedere al nostro Paese può essere un vantaggio. Valutiamo come farlo e i tempi, ma se ci permette di ripartire con il turismo è benvenuto". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Una delle prospettive su cui si dovrebbe puntare, ora, è l'autonomia produttiva sul piano dei vaccini. "Mi piacerebbe tantissimo che il nostro Paese si autonomizzasse, questa è l'ambizione che un grande Paese di produttori farmaceutici dovrebbe avere in mente", osserva. "Condivido - aggiunge il presidente della- quello che sta facendo il ministro Giorgetti, credo si debba andare in quella direzione, ci sono tante realtà della nostra Milano e inche stanno studiando e che stanno portando avanti questo progetto". Quanto al pass vaccinale, "sono convinto che ogni mezzo e strumento che consenta anche dall'estero la possibilità di accedere al nostro Paese può essere un vantaggio. Valutiamo come farlo e i tempi, ma se ci permette di ripartire con il turismo è benvenuto".

