Covid: Fontana, 'in settimana arriviamo a 65mila vaccinazioni al giorno in Lombardia' (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Le vaccinazioni in Lombardia stanno aumentando. "Ieri siamo arrivati a 58mila vaccinazioni al giorno, e abbiamo intenzione entro questa settimana di salire fino a 65mila-70mila per aumentare ancora la prossima settimana", dice il presidente della Regione, Attilio Fontana, a Skytg24. In futuro, l'ipotesi 'sportello' per i vaccini in Lombardia come sta accadendo in altre Regioni "è un po' complesso, fintanto che si tratta di due dosi e di vaccini da tenere a una certa temperatura. Diciamo che rischia di essere un po' più complesso". Piuttosto, "forse quando abbiamo fatto gran parte dei cittadini, si potrà pensare di farlo per chi non è stato ancora vaccinato". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Leinstanno aumentando. "Ieri siamo arrivati a 58milaal, e abbiamo intenzione entro questadi salire fino a-70mila per aumentare ancora la prossima", dice il presidente della Regione, Attilio, a Skytg24. In futuro, l'ipotesi 'sportello' per i vaccini income sta accadendo in altre Regioni "è un po' complesso, fintanto che si tratta di due dosi e di vaccini da tenere a una certa temperatura. Diciamo che rischia di essere un po' più complesso". Piuttosto, "forse quando abbiamo fatto gran parte dei cittadini, si potrà pensare di farlo per chi non è stato ancora vaccinato".

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fontana, 'in settimana arriviamo a 65mila vaccinazioni al giorno in Lombardia'... - zazoomblog : Covid: Fontana ‘spostare coprifuoco? Guardiamo a evoluzione contagi’ - #Covid: #Fontana #‘spostare - TV7Benevento : Covid: Fontana, 'se numeri continuano così Lombardia in zona gialla'... - TV7Benevento : Covid: Fontana, 'per Lombardia obiettivo è luglio con prima dose a tutti'... - RedazioneLaNews : #Milano Il presidente Fontana, 69 anni, ha prenotato il vaccino anti covid -