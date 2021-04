Covid Emilia Romagna, oggi 740 contagi e 27 morti: bollettino 20 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 740 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 20 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 27 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 28.134 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,6%. Da inizio epidemia i decessi in regione sono stati 12.667. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 135 nuovi casi, seguita da Bologna (128). Poi Reggio Emilia (93) e Parma (76); quindi Rimini (68), Ravenna (64) e Cesena con 60 casi; Piacenza (47), Forlì (31), Ferrara (30), e infine il Circondario Imolese (8). A oggi sono state somministrate complessivamente 1.333.191 dosi; 401.310 sul totale sono seconde dosi, e cioè le ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 740 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 20. Nella tabella si fa riferimento ad altri 27. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 28.134 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,6%. Da inizio epidemia i decessi in regione sono stati 12.667. La situazione deinelle province vede Modena con 135 nuovi casi, seguita da Bologna (128). Poi Reggio(93) e Parma (76); quindi Rimini (68), Ravenna (64) e Cesena con 60 casi; Piacenza (47), Forlì (31), Ferrara (30), e infine il Circondario Imolese (8). Asono state somministrate complessivamente 1.333.191 dosi; 401.310 sul totale sono seconde dosi, e cioè le ...

