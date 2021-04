Covid | domani a Sassano l’apertura di un nuovo centro vaccinale

(Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Apre a, in provincia di Salerno, unall’interno della struttura comunale di località Caiazzano. Le attività di vaccinazione inizieranno domattina alle 10 con la somministrazione di un centinaio di dosi. Il, situato in una zona facilmente raggiungibile e dotato di ampio parcheggio, servirà l’utenza di circa 18mila persone residenti nell’area sud del Vallo di Diano e in particolare nei comuni di Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Padula, Sanza e. “Condel nostroPvp (puntopopolare), attivato con fondi comunali, ci sarà una importante accelerazione delle ...

