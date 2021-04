Covid, da mercoledì Johnson&Johnson sarà distribuito in italia | L'Ema dà l'ok alle somministrazioni dopo la sospensione precauzionale (Di martedì 20 aprile 2021) Saranno distribuite a partire da mercoledì le 184mila dosi del vaccino Johnson&Johnson immagazzinate nell'hub della Difesa di Pratica di Mare. L'indicazione arriva dal commissario straordinario per l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 aprile 2021) Saranno distribuite a partire dale 184mila dosi del vaccino Johnson&Johnson immagazzinate nell'hub della Difesa di Pratica di Mare. L'indicazione arriva dal commissario straordinario per l'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, da mercoledì Johnson&Johnson sarà distribuito in italia | L'Ema dà l'ok alle somministrazioni dopo la sospen… - GazzettadiSiena : Mercoledì 21 e giovedì 22 aprile, gli over80 ancora privi di appuntamento potranno recarsi direttamente agli hub pi… - GazzChianti : ?? EMERGENZA/COVID - Tutti i prossimi passi della Toscana. Mercoledì 21 e giovedì 22 aprile potranno presentarsi, se… - Centro_Pime : ???? In #Amazzonia c'è un gruppo di religiosi che continua a spostarsi per aiutare i popoli #indigeni a lottare contr… - cagliaripad : Covid: mercoledì 21 aprile Cdm su nuovo decreto, la bozza -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mercoledì Vaccino Johnson & Johnson, "preferenziale a over 60". L'ok di Ministero, Aifa e Css ...eventi di trombosi associata a trombocitopenia descritti a seguito della vaccinazione contro COVID -... Da mercoledì 184mila dosi J&J Da domani, mercoledì 21 aprile , inizierà la distribuzione delle 184 ...

Covid, da mercoledì Johnson&Johnson sarà distribuito in italia | L'Ema dà l'ok alle somministrazioni dopo la sospensione precauzionale - - > Leggi Anche Covid, l'Italia supera quota 15 milioni di vaccinazioni: 'Immunità di gregge a ...del vaccino in uno stabilimento Usa Via alla distribuzione di Johnson&Johnson Già mercoledì partirà ...

Covid: Verso Cdm mercoledì, 11 regioni puntano al giallo Agenzia ANSA ...eventi di trombosi associata a trombocitopenia descritti a seguito della vaccinazione contro-... Da184mila dosi J&J Da domani,21 aprile , inizierà la distribuzione delle 184 ...- - > Leggi Anche, l'Italia supera quota 15 milioni di vaccinazioni: 'Immunità di gregge a ...del vaccino in uno stabilimento Usa Via alla distribuzione di Johnson&Johnson Giàpartirà ...