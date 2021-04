Covid: associazioni commercio, ‘aziende a rischio, riaprire centri commerciali in weekend’ (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr.(Adnkronos) – “Permettere a tutti i punti vendita presenti in centri, parchi e gallerie commerciali di riprendere la completa attività, ripristinando l’apertura anche nei fine settimana, nel rispetto dei protocolli di sicurezza”. E’ la richiesta unanime delle associazioni del commercio, Ancc-Coop, Ancd-Conad, Confcommercio, Confimprese, Cncc–Consiglio nazionale dei centri commerciali e Federdistribuzione posta all’attenzione del Governo in vista della definizione del programma di riaperture. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr.(Adnkronos) – “Permettere a tutti i punti vendita presenti in, parchi e galleriedi riprendere la completa attività, ripristinando l’apertura anche nei fine settimana, nel rispetto dei protocolli di sicurezza”. E’ la richiesta unanime delledel, Ancc-Coop, Ancd-Conad, Conf, Confimprese, Cncc–Consiglio nazionale deie Federdistribuzione posta all’attenzione del Governo in vista della definizione del programma di riaperture. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

