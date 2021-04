Covid: associazioni commercio, 'aziende a rischio, riaprire centri commerciali in weekend' (2) (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Questi numeri, denunciano le associazioni, "mettono a repentaglio la tenuta delle aziende, con il rischio di forti ricadute occupazionali". Inoltre, "ad aggravare la situazione, va considerato che i ristori economici per le imprese sono stati quasi nulli e inadeguati a coprire le perdite già consolidate". E dunque "si palesa l'urgenza di un'iniezione di liquidità nel sistema per le imprese di tutte le dimensioni, che potrebbe passare anche da uno spostamento temporale delle scadenze fiscali e previdenziali, da un rafforzamento degli strumenti ed una semplificazione delle procedure di accesso al credito agevolato, con tempi rapidi e certi, da una nuova misura sugli affitti, con la previsione del credito di imposta anche per il 2021". L'auspicio delle associazioni del commercio è che "il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Questi numeri, denunciano le, "mettono a repentaglio la tenuta delle, con ildi forti ricadute occupazionali". Inoltre, "ad aggravare la situazione, va considerato che i ristori economici per le imprese sono stati quasi nulli e inadeguati a coprire le perdite già consolidate". E dunque "si palesa l'urgenza di un'iniezione di liquidità nel sistema per le imprese di tutte le dimensioni, che potrebbe passare anche da uno spostamento temporale delle scadenze fiscali e previdenziali, da un rafforzamento degli strumenti ed una semplificazione delle procedure di accesso al credito agevolato, con tempi rapidi e certi, da una nuova misura sugli affitti, con la previsione del credito di imposta anche per il 2021". L'auspicio delledelè che "il ...

