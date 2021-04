Covid-19 | la dieta chetogenica potrebbe aiutare a ridurre la “tempesta” di citochine

(Di martedì 20 aprile 2021) Togliere il cibo a quelle realtà invisibili che possono scatenare le reazioni improprie dell’organismo dopo infezione da virus sars-CoV-2 e quindii rischi in caso di malattia grave. È questa la strategia studiata al Policlinico San Martino di Genova per, attraverso unaspeciale, i rischi che si sviluppi la cosiddetta “citochinica” che tende a far peggiorare la situazione attraverso un’infiammazione diffusa, che coinvolge diversi organi. Lo studio che fa ipotizzare questo possibile effetto dell’alimentazione è stato pubblicato su Nutrition ed è stato condotto da Samir Giuseppe Sukkar e da Matteo Bassetti, rispettivamente direttori della Dietetica e Nutrizione Clinica e della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino. Stando a quanto riporta la pubblicazione, la ...

Advertising

giornaleradiofm : Covid: studio Genova, dieta chetogenica riduce aggravamento malattia: Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - Seguire un… - zazoomblog : Covid: studio Genova dieta chetogenica riduce aggravamento malattia - #Covid: #studio #Genova #dieta - infoitsalute : Pochi carboidrati e molti grassi, questa la dieta ideale per combattere il Covid - infoitsalute : La dieta chetogenica efficace contro il Covid: lo studio del Policlinico San Martino - infoitsalute : COVID, LIGURIA: ALIMENTAZIONE, DIMOSTRATA L'EFFICACIA DELLA DIETA CHETOGENICA DI MATTEO BASSETTI E DEL DOTTOR SUKKA… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dieta

Lachetogenica normocalorica è laideale per combattere l'iperinfiammazione del virus. E' quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nutrition. Il nuovo studio pilota, di cui un'anteprima è stata ...... condotto tra febbraio e luglio 2020 su 102 pazientipositivi afferenti al Policlinico, ha posto a confronto 34 persone che avevano seguito unanormocalorica, normoproteica chetogenica ...Con l'extra vergine si fa dispensa ma spesso i consumatori non sanno come gestirlo a casa. Occorre una corretta conservazione e, in caso di disattenzione, il rischio è di danneggiare le qualità organo ...Lo studio ha dimostrato come la somministrazione di una dieta chetogenica (un regime alimentare a basso contenuto di carboidrati e alto contenuto di lipidi) in pazienti affetti da Coronavirus contribu ...