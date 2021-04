Covid-19, i dati aggiornati sulle vaccinazioni in Campania (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La Regione ha reso noti i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 di oggi, 20 aprile 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 953.131 cittadini. Di questi 368.669 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.321.800. La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La Regione ha reso noti idelleinalle ore 12 di oggi, 20 aprile 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 953.131 cittadini. Di questi 368.669 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.321.800. La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

