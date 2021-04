Covid-19 | bollettino 20 aprile | 12 074 contagi e 390 decessi

Advertising

SkyTG24 : L'#Ema non impone limitazioni per il vaccino J&J - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - firenzeviola_it : COVID-19, Bollettino Italia: i dati di oggi, 20 aprile - NewSicilia : #Covid #Italia - I dati di oggi, dai contagi al report vaccini #Newsicilia - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Il bollettino di oggi: 12.074 contagi e 390 decessi nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Le persone decedute sono di Matera, Potenza e Tito; inoltre nelvengono riportati anche ... 35 in pneumologia, 18 in medicina d'urgenza, 6 in terapia intensiva e 19 in medicina interna;...Commenta per primo Sono 12.074 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati +8.864, qui il). Sale così ad almeno 3.891.063 il numero di persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia. I decessi odierni sono 390 (...Il bollettino. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.523 tamponi molecolari sono stati rilevati 32 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,1%. Sono inoltre 579 i test rapidi antigenici real ...AGR La task force regionale comunica che ieri, 19 aprile, sono stati processati 1.614 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 149 (e fra questi 144 relat ...