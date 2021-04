Costruzioni | +32 | 8% nuove abitazioni in terzo trimestre

(Di martedì 20 aprile 2021) Neldel 2020 l'Istat "registra una forte crescita congiunturale sia per il comparto residenziale sia per quello non residenziale, con il recupero della caduta registrata nel secondo ...

La crescita congiunturale, nel comparto residenziale, raggiunge il 32,8% per il numero di abitazioni e +26% per la superficie utile. Anche la superficie dei fabbricati non residenziali è in marcata crescita. Fra i settori che ricercano maggiormente candidati con esperienza si segnalano le costruzioni. Nel terzo trimestre del 2020 l'Istat "registra una forte crescita congiunturale sia per il comparto residenziale sia per quello non residenziale, con il recupero della caduta registrata nel secondo trimestre.