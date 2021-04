Così 42 anni fa Cesare Battisti uccise con il revolver da ricchi il poliziotto proletario Andrea Campagna (video) (Di martedì 20 aprile 2021) Gli sparò Cesare Battisti. Cinque colpi in sequenza con una Phyton 375 Magnum, soprannominata la “Rolls Royce dei revolver colt“. Una pistola da ricchi. Nulla più di questo racconta meglio la follia di quel gesto. E la distanza siderale che divideva Cesare Battisti , il fighetto, spregiudicato, sanguinario assassino dei Pac, i sedicenti Proletari Armati per il Comunismo, dalla sua povera vittima, il giovanissimo poliziotto Andrea Campagna, lui sì vero proletario, ammazzato esattamente 42 anni fa, al popolare quartiere della Barona, periferia sud di Milano, quando aveva appena 25 anni. E guardava con la speranza di un ragazzo al suo futuro e a quello della sua famiglia. “Mio fratello ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 aprile 2021) Gli sparò. Cinque colpi in sequenza con una Phyton 375 Magnum, soprannominata la “Rolls Royce deicolt“. Una pistola da. Nulla più di questo racconta meglio la follia di quel gesto. E la distanza siderale che divideva, il fighetto, spregiudicato, sanguinario assassino dei Pac, i sedicenti Proletari Armati per il Comunismo, dalla sua povera vittima, il giovanissimo, lui sì vero, ammazzato esattamente 42fa, al popolare quartiere della Barona, periferia sud di Milano, quando aveva appena 25. E guardava con la speranza di un ragazzo al suo futuro e a quello della sua famiglia. “Mio fratello ...

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Ceferin su Agnelli: “Sono stato un avvocato di criminali di guerra per anni ma non ho mai visto niente… - GoalItalia : 'Vinceranno solo Juve, Milan e Inter? Ma è così da 80 anni' La risposta di Agnelli fa infuriare gli altri presiden… - forumJuventus : La Serie A insorge: 'Con 350 milioni lo scudetto lo vinceranno sempre Juve, Milan e Inter', la replica di Agnelli:… - nbcherubx : ?? TW / SUICIDIO ?? ho superato la fase del 'non so cosa fare della mia vita perché pensavo che mi sarei ammazzat0… - macho_morandi : @Anthony_ACMilan Sincero?Non cambia un cazzo.Ti stanno facendo credere del sogno meriticratico che tutti possono fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Così anni Juve, come si cambia: oggi due anni fa lo scudetto di Max, oggi l'ombra su Pirlo E la Signora negli ultimi anni ha fatto un po' fatica nel dare seguito al cambiamento con la solidità di sempre, perdendo così la leadership indiscussa in Italia e quotazioni in Europa.

Superlega: De Zerbi 'Colpo di stato'. Pirlo: 'Grande idea' ...sapere di non essere d'accordo Leonardo Semplici (rincara la dose anche il presidente Giulini "così ... ci sono stati cambiamenti in questi anni: è cambiato tutto, è una novità. Siamo fiduciosi perché ...

Il Principe Filippo non ha voluto un gran funerale; ecco cosà accadrà al ‘London Bridge is down’, la frase in codice per la morte della regina Elisabetta Business Insider Italia E la Signora negli ultimiha fatto un po' fatica nel dare seguito al cambiamento con la solidità di sempre, perdendola leadership indiscussa in Italia e quotazioni in Europa....sapere di non essere d'accordo Leonardo Semplici (rincara la dose anche il presidente Giulini "... ci sono stati cambiamenti in questi: è cambiato tutto, è una novità. Siamo fiduciosi perché ...