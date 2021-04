Cos’è il victim blaming (Di martedì 20 aprile 2021) “Se l’è cercata”. Sono parole che risuonano come un tuono nella testa, ma soprattutto nel cuore. In molte occasioni si parla (purtroppo) di violenza di genere e la narrazione che se ne fa non è sempre edificante, tutt’altro. A riassumere questo concetto ci pensa la locuzione victim blaming,letteralmente: biasimare la vittima. Nelle ultime ore è sulla bocca di tutti e stiamo pian piano scoprendo che si tratta di un meccanismo distorto e quasi incomprensibile, che tende a sminuire episodi che dovrebbero andare incontro a manifestazioni di solidarietà, a una genuina e umana comprensione. Soprattutto da parte delle donne. Il victim blaming è un fenomeno sociale che ha forti ripercussioni sull’analisi della violenza di genere. Che distoglie l’attenzione dal vero problema, puntando letteralmente il dito contro la vittima. Ha ... Leggi su dilei (Di martedì 20 aprile 2021) “Se l’è cercata”. Sono parole che risuonano come un tuono nella testa, ma soprattutto nel cuore. In molte occasioni si parla (purtroppo) di violenza di genere e la narrazione che se ne fa non è sempre edificante, tutt’altro. A riassumere questo concetto ci pensa la locuzione,letteralmente: biasimare la vittima. Nelle ultime ore è sulla bocca di tutti e stiamo pian piano scoprendo che si tratta di un meccanismo distorto e quasi incomprensibile, che tende a sminuire episodi che dovrebbero andare incontro a manifestazioni di solidarietà, a una genuina e umana comprensione. Soprattutto da parte delle donne. Ilè un fenomeno sociale che ha forti ripercussioni sull’analisi della violenza di genere. Che distoglie l’attenzione dal vero problema, puntando letteralmente il dito contro la vittima. Ha ...

