Cosa sta facendo di concreto l'Europa per lanciare la rivoluzione verde (Di martedì 20 aprile 2021) Bruxelles dovrà rivedere oltre 50 provvedimenti legislativi in soli 18 mesi. Oltre a definire nel dettaglio Cosa è green e Cosa no: dall'energia alla finanza, dalla Co2 alle importazioni

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sta La Corte Costituzionale dice si al Recovery Fund, cosa faranno le borse? La Corte Costituzionale della Germania respinge il ricorso contro il piano europeo di ripresa che sta alla base del Recovery Fund. La misura era già stata approvata in Germania da entrambi i rami del Parlamento, il Bundestag e il Bundesrat. Il ricorso era stato presentato alla Corte di Karlsruhe a ...

Puglia verso la zona arancione dal 26 aprile, l'annuncio del presidente Emiliano Puglia verso la zona arancione: cosa sta succedendo E a giocare a favore della decisione ovviamente ci sono i dati empirici dei contagi in calo , ma un ruolo non affatto trascurabile lo avrebbero ...

È nata la Superlega: ecco cosa sta succedendo nel mondo del calcio e i possibili scenari futuri Goal.com Se Taranto viene lasciata sola Il ricorso presentato contro la sentenza del Tar riguarda esclusivamente il pagamento delle spese, ritenute richieste indebitamente», scrive il ministero della Transizione Ecologica. Lingua italiana a ...

Superlega, De Zerbi: «Non vorrei giocare con il Milan». Guardiola: «Non è più sport» La Superlega lede i diritti delle squadre più deboli. Ne è certo il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, che a proposito del nuovo torneo oggi ha dichiarato: ...

