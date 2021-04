Cosa ha detto l’EMA sul vaccino Johnson & Johnson (Di martedì 20 aprile 2021) Che c’è un «possibile legame» tra alcuni rari casi di trombosi e il vaccino, di cui dovrà dare conto il foglietto illustrativo Leggi su ilpost (Di martedì 20 aprile 2021) Che c’è un «possibile legame» tra alcuni rari casi di trombosi e il, di cui dovrà dare conto il foglietto illustrativo

Advertising

lucianonobili : Non ho mai detto una sola parola sul processo per stupro del figlio di #Grillo. So che se si trattasse di me o di c… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Vediamo il Presidente quasi tutti i giorni, è sempre stato vicino alla squadra. Ci ha spiegato… - ilpost : Cosa ha detto l’EMA sul vaccino Johnson & Johnson - CeciliaVig : RT @taemoonbaek: cosa avrebbe detto grillo se fosse stata la ragazza ad essere sua figlia. avrebbe buttato tutto in caciara lo stesso? avre… - MaddalenaDicec1 : Rido quando dite che Giulia ha richiesto questa cosa solo per poter vincere più facilmente (come se Ale non sia for… -