Coronavirus Sicilia, il bollettino del 20 aprile 2021: 1.148 nuovi casi, aumentano i guariti. La situazione a Palermo (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 1.148 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 25.779 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.VIDEO Coronavirus, Draghi non ci sta: “Con che coraggio vengono saltate le code per i vaccini?”Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 20 aprile 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende al 4,5%. Tornano ad aumentare i guariti: 2535, un boom rispetto ai 549 del giorno precedente. In lieve calo i ricoveri, - 7, per un totale di 1255; mentre aumentano le terapie intensive, +4, per un totale di 180.Palermo è oggi la città in cui si registra l’incremento maggiore con 431 ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 aprile 2021) Sono 1.148 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 25.779 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.VIDEO, Draghi non ci sta: “Con che coraggio vengono saltate le code per i vaccini?”Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 20. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende al 4,5%. Tornano ad aumentare i: 2535, un boom rispetto ai 549 del giorno precedente. In lieve calo i ricoveri, - 7, per un totale di 1255; mentrele terapie intensive, +4, per un totale di 180.è oggi la città in cui si registra l’incremento maggiore con 431 ...

Advertising

WiAnselmo : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 20 aprile 2021: 1.148 nuovi casi, aumentano i guariti. La situazione a… - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 20 aprile 2021: 1.148 nuovi casi, aumentano i guariti. La situazione a… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino in Sicilia: non calano i contagi, 1148 nuovi casi e 36 morti - Scomunicando : CORONAVIRUS – Sono 1.148 i nuovi casi positivi oggi in Sicilia - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, 1.148 nuovi casi (12 % dei tamponi) in Sicilia di cui 125 a Messina) è stato pubbl… -