Coronavirus | oggi al GOM di Reggio Calabria un solo nuovo caso positivo su 233 persone sottoposte a tampone | il bollettino dell’ospedale

Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 233 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19, di cui uno risultato positivo al test La Direzione Aziendale del G.O.M. "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria comunica che, nella giornata di oggi, si sono registrati due decessi, di cui uno in Terapia Intensiva. Si tratta di due uomini di 75 e 76 anni, entrambi affetti da severe patologie concomitanti all'infezione da COVID-19. La Direzione esprime sentite condoglianze ai familiari delle vittime a nome di tutto l'Ospedale. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 19.507 (288 nella giornata di ieri). Di queste, 13.580 sono prime dosi, 5.927 sono, invece, ...

