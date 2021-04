Coronavirus Lazio | scendono i casi ma aumentano i ricoveri “Consegnateci le dosi di vaccino ferme a Pratica di Mare”

tusciatimes : Coronavirus, oggi nel Lazio si registrano 926 casi positivi, 34 decessi e 2174 guariti - CasilinaNews : #Lazio, i casi coronavirus di oggi: 926 positivi e 34 decessi. Secondo giorno consecutivo sotto i 1000… - medwgm : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #20aprile. #SaluteLazio - romatoday : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 20 aprile 2021 - CorriereCitta : Coronavirus Lazio: scendono i casi ma aumentano i ricoveri. “Consegnateci le dosi di vaccino ferme a Pratica di Mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

nel, il bollettino di martedì 20 aprile 2021: sono 926 i nuovi casi positivi su oltre 35mila test tra tamponi e antigenici processati nelle ultime 24 ore. In un giorno si registrano anche 34 nuovi ...Il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti ha inaugurato all'interno degli Studi Cinematografici di Cinecittà il nuovo Centro Vaccinale 'Cinecittà', realizzato da Regione, Asl Roma 2 e Istituto Luce Cinecittà, per accogliere le vaccinazioni anti - Covid 19 della Capitale. Il Centro sorge all'interno del Teatro 20 degli Studios (ingresso pedonale da via Lamaro 12).Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 15.674.080 le somministrazioni ... in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (1.547.510) e Campania (1.343.774). Per quanto ...AGR La task force regionale comunica che ieri, 19 aprile, sono stati processati 1.614 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 149 (e fra questi 144 relat ...