Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 20 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo i 8.864 nuovi positivi e i 316 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 20 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I casi positivi di oggi 20 aprile suddivisi nelle regioni: in Veneto “nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 930 nuovi positivi su 17.781 tamponi, pari al 5,23%. Il totale dei ricoverati è di 1.728, (-31) con un calo sia nelle aree non critiche 1.481 ricoverati (-14) sia in terapia intensiva 247 (-17), abbiamo avuto purtroppo ancora 28 decessi ma la situazione ospedaliera migliora lentamente, ma migliora”ha spiegato il presidente Luca Zaia. In Basilicata sono 149 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.614 tamponi molecolari, e cinque sono i ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo i 8.864 nuovi positivi e i 316 decessi di ieri la situazione dei contagi diin20con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I casi positivi di20suddivisi nelle regioni: in Veneto “nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 930 nuovi positivi su 17.781 tamponi, pari al 5,23%. Il totale dei ricoverati è di 1.728, (-31) con un calo sia nelle aree non critiche 1.481 ricoverati (-14) sia in terapia intensiva 247 (-17), abbiamo avuto purtroppo ancora 28 decessi ma la situazione ospedaliera migliora lentamente, ma migliora”ha spiegato il presidente Luca Zaia. In Basilicata sono 149 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.614 tamponi molecolari, e cinque sono i ...

