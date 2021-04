Coronavirus Italia, dati di oggi 20 aprile 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) Il Governo, per ora, non sembra voler spostare in avanti l’orario del coprifuoco. Arrivate in Italia oltre 400mila dosi di vaccino Moderna Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, martedì 20 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I dati DEL BOLLETTINO Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 12.074 nuovi casi e 390 vittime: 294.045 i i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Il tasso di positività è del 4,1%. Sono 3.151 (-93) le terapie intensive, 23.255 i ricoveri (- 487) nei reparti ordinari. AGGIORNAMENTO NEWS Dal 26 aprile tornerà la zona gialla e le scuole riapriranno ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 aprile 2021) Il Governo, per ora, non sembra voler spostare in avanti l’orario del coprifuoco. Arrivate inoltre 400mila dosi di vaccino Moderna Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, martedì 20andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti suiforniti dal Dipartimento di Protezione Civile. IDEL BOLLETTINO Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 12.074 nuovi casi e 390 vittime: 294.045 i i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Il tasso di positività è del 4,1%. Sono 3.151 (-93) le terapie intensive, 23.255 i ricoveri (- 487) nei reparti ordinari. AGGIORNAMENTO NEWS Dal 26tornerà la zona gialla e le scuole riapriranno ...

Advertising

RaiNews : Secondo il quotidiano britannico, il governo italiano avrebbe avuto colloqui preliminari con la società svizzera No… - SkyTG24 : #Coronavirus Il bollettino con i dati di oggi nel dettaglio - Corriere : Il bollettino: 12.074 nuovi casi e 390 morti. Tasso positività al 4,1% - mikemoratinos : RT @you_trend: ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 15.571.774 Di cui prime dosi: 11.012.2… - simcopter : RT @ultimenotizie: Sono 12.074 i contagi da #coronavirus in Italia oggi. Registrati 390 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 294.045 tamponi… -