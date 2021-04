Advertising

uslnordovest : #BOLLETTINO #Coronavirus #20aprile 2021 ? NUOVI CASI: 175 ? GUARITI: 63.010 (+408) ?? RICOVERI: 378 (56 in TI) ?? … - il_BisCottone : RT @rep_firenze: Toscana coronavirus, precipitano i casi: +644 positivi. Nardella: 'L'area fiorentina sotto i 200 casi' [aggiornamento dell… - PISAinVIDEO : Asl Toscana Nord-Ovest, coronavirus: bollettino di martedì 20 aprile - rep_firenze : Toscana coronavirus, precipitano i casi: +644 positivi. Nardella: 'L'area fiorentina sotto i 200 casi' [aggiornamen… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 28 morti, oggi 20 aprile. Calano i nuovi contagi: 644 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Sono 644 i contagi dainoggi, 20 aprile, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati insono ..., di 100mila decessi il 16% ha storia di tumore. La situazione delle vaccinazioni ai ... dopo aver ascoltato i coordinatori di dieci regioni (Veneto, Liguria,, Umbria, Campania, ...Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 378 (ieri erano 387), di cui 56 (ieri erano 59) in Terapia intensiva. All’ospedale di ...In Toscana sono 217.993 i casi di positività al Coronavirus, 644 in più rispetto a ieri, 620 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto ...