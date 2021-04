Coronavirus in Italia | il bollettino del 20 aprile | 12 074 nuovi casi

Advertising

RaiNews : Secondo il quotidiano britannico, il governo italiano avrebbe avuto colloqui preliminari con la società svizzera No… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 16.974 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del min… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 13.447 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - ilGiunco : Coronavirus in Italia: 12.074 nuovi casi e 390 morti. Continuano a calare i ricoveri - NewSicilia : #Covid #Italia - I dati di oggi, dai contagi al report vaccini #Newsicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

nel Lazio, il bollettino di martedì 20 aprile 2021: sono 926 i nuovi casi positivi su oltre 35mila test tra tamponi e antigenici processati nelle ultime 24 ore. In un giorno si registrano anche 34 ...I dati del 20 aprile Insi registrano, nelle ultime 24 ore, altri 12.074 casi e 390 vittime di, su 294.045 tamponi effettuati. Sono 3.151 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in, in ...Il bollettino. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.523 tamponi molecolari sono stati rilevati 32 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,1%. Sono inoltre 579 i test rapidi antigenici real ...Il bollettino: in Fvg 277 nuovi casi di Covid e 7 morti Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.067 tamponi molecolari sono stati rilevati 227 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,48%. Son ...