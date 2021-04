Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 aprile: 12.074 nuovi casi, i morti sono 390 (Di martedì 20 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 12.074 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 8.864. Aumentano i tamponi effettuati: 294.045, contro i 146.728 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 4,1% (ieri era al 6%). sono 390 i morti, 93 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 20 aprile (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Campania con 1.750, poi la Lombardia con 1.670, la Puglia con 1.180 e la Sicilia con 1.148. I pazienti ricoverati in terapia intensiva ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 aprile 2021) Nelle ultime 24 orestati 12.074 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 8.864. Aumentano i tamponi effettuati: 294.045, contro i 146.728 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 4,1% (ieri era al 6%).390 i, 93 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 20(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Campania con 1.750, poi la Lombardia con 1.670, la Puglia con 1.180 e la Sicilia con 1.148. I pazienti ricoverati in terapia intensiva ...

