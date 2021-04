Coronavirus in Campania | i dati del 19 aprile | 1 750 nuovi positivi e 2 112 guariti

(Di martedì 20 aprile 2021)in: il bollettino di ieri 19dell’unità di Crisi regionale riporta 1.750su 15.885 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.750alin, 2.112e 52 decessi, di cui 32 nelle ultime 48 ore e 20 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Gli asintomatici

Sono 1.750 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 20 aprile, in Campania, dove si sono registrati altri 52 morti, di cui 32 deceduti nelle ultime 48 ore e 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri. I tamponi molecolari effettuati sono 15.885. 550 persone sono sintomatiche, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania. Il tasso di incidenza porta il numero totale a 217.993 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus.