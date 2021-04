Coronavirus: in Calabria prima dose di vaccino ricevuta dalla maggioranza dei pazienti oncologici (Di martedì 20 aprile 2021) Coronavirus, di 100mila decessi il 16% ha storia di tumore. La situazione delle vaccinazioni ai pazienti oncologici nelle Regioni è ormai in corso dopo una partenza a singhiozzo. La speranza è che arrivi al più presto un numero di dosi adeguato a immunizzare i 4 milioni di italiani che hanno avuto una diagnosi di cancro Dei centomila morti per Covid in Italia, e quindi anche in Calabria, circa il 16% sono persone con una storia di tumore. Di fronte all’inizio della terza ondata questi pazienti, se colpiti dal virus, rischiano di più a livello di complicanze gravi e ospedalizzazione. Per questo sono state inseriti, secondo le raccomandazioni ministeriali, tra le categorie da vaccinare con priorità nella seconda fase del piano vaccinale. Per capire come sul piano pratico si stiano organizzando le ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021), di 100mila decessi il 16% ha storia di tumore. La situazione delle vaccinazioni ainelle Regioni è ormai in corso dopo una partenza a singhiozzo. La speranza è che arrivi al più presto un numero di dosi adeguato a immunizzare i 4 milioni di italiani che hanno avuto una diagnosi di cancro Dei centomila morti per Covid in Italia, e quindi anche in, circa il 16% sono persone con una storia di tumore. Di fronte all’inizio della terza ondata questi, se colpiti dal virus, rischiano di più a livello di complicanze gravi e ospedalizzazione. Per questo sono state inseriti, secondo le raccomandazioni ministeriali, tra le categorie da vaccinare con priorità nella seconda fase del piano vaccinale. Per capire come sul piano pratico si stiano organizzando le ...

Advertising

DomaniGiornale : 12 anni di commissariamento e di tagli pesano sulla capacità di resistenza del sistema sanitario della Calabria. ??… - ilVizzarro : Vaccini anti-Covid, attivata la prenotazione per gli over 60 #calabria #coronavirus #COVID #COVID19 #vaccine… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus in Calabria, over 60 prenotabili per il vaccino) è stato pubblicato su: Tempo Stret… - infoitinterno : Coronavirus, fissati i target dei vaccini: in Calabria 9.644 dosi da inoculare al giorno - LaCnews24 : CORONAVIRUS IN CALABRIA. Gli ultimi aggiornamenti, le novità e i numeri provenienti in diretta dagli ospedali e dai… -