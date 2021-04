Coronavirus | il bollettino del 20 aprile 2021 | 12 074 nuovi casi | 390 i decessi La situazione in Italia

(Di martedì 20 aprile 2021) Sono 12.074 idi positività alemersi in, contro i 8.864 di ieri. 390 iregistrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 20. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.VIDEO, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta”: 12.074 (ieri 8.864)testati: 94970 (ieri 51235) Tamponi (diagnostici e di controllo): 294.045 (ieri 146.728) molecolari: 149607 di cui 10993 positivi pari al 7.34% (ieri 9.57%) rapidi: 144438 ...

Advertising

SkyTG24 : #Coronavirus Il bollettino con i dati di oggi nel dettaglio - Corriere : Il bollettino: 12.074 nuovi casi e 390 morti. Tasso positività al 4,1% - cronaca_news : Coronavirus in Italia, bollettino del 20 aprile: 12.074 positivi, con quasi 300mila tamponi. Calano i ricoveri… - SLN_Magazine : Bollettino Coronavirus di Martedì 20 Aprile 2021, rapporto positivi/tamponi al 4,10% - infoitsalute : Coronavirus, il bollettino di oggi 20 aprile: 12.074 nuovi casi e 390 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

LAZIO - Sono 926 i nuovi contagi danel Lazio secondo ildi oggi, 20 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 34 morti. I casi attualmente positivi sono 49.176, di cui ...Daldel 20 aprile 353 in terapia intensiva Sono 926 i nuovi contagi danel Lazio secondo ildi oggi, 20 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 34 morti. "Sono 500 i nuovi casi a Roma. Per il secondo giorno consecutivo sotto i mille casi" ...Sono 12.074 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 390 morti che portano il totale ...Sono 12.074 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia, contro gli 8.864 di ieri, ma con 294.045 tamponi, ben 148mila in piu'.