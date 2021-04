Coprifuoco, immunologa Viola: "Spostarlo alle 23 non cambierebbe i contagi" (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Coprifuoco, immunologa Viola: 'Spostarlo alle 23 non cambierebbe i contagi'... - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: L'immunologa Antonella Viola spiega perché è giusto posticipare il #coprifuoco: 'Piccoli passi che farebbero la differenza'… - Massimo46572086 : RT @sole24ore: Coronavirus oggi: riaperture, oggi incontro Governo-Regioni. L’immunologa Viola: il coprifuoco alle 23 non incide sui contag… - Gandalf1948 : “Coprifuoco? Spostarlo alle 23 non incide sui contagi ma aiuterebbe la ripartenza”. Lo dice pure l’immunologa Viola… - CpiMaci : RT @IlPrimatoN: L'immunologa Antonella Viola spiega perché è giusto posticipare il #coprifuoco: 'Piccoli passi che farebbero la differenza'… -