“Coprifuoco dalle 23”, chiedono le Regioni al governo, impegnato col Cts alla ‘road map delle ripartenze’ (Di martedì 20 aprile 2021) Giorni di grande lavoro per il governo che, già col Cdm previsto per domani pomeriggio, si appresta ad affinare quella che è stata definita la ‘roadmap della ripartenza’ dove, sul tavolo sono in bella vista le riaperture, il rientro a scuola, ed il Coprifuoco. Ma non solo, ultimato questo imminente decreto Covid, sarà poi la volta del Recovery plan, che occuperà i Cdm di giovedì e venerdì. Il Cts incontra il governo per affinare al meglio la ‘road map della ripartenza’ Nel frattempo, come dicevamo, in questo ore si lavora alacremente alla regolamentazione delle ripartire, e dell’innovativo ‘pass’, ascoltando il punto del Comitato Tecnico Scientifico, che si è appositamente riunito nel pomeriggio. Coprifuoco: le Regioni ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021) Giorni di grande lavoro per ilche, già col Cdm previsto per domani pomeriggio, si appresta ad affinare quella che è stata definita lamap della ripartenza’ dove, sul tavolo sono in bella vista le riaperture, il rientro a scuola, ed il. Ma non solo, ultimato questo imminente decreto Covid, sarà poi la volta del Recovery plan, che occuperà i Cdm di giovedì e venerdì. Il Cts incontra ilper affinare al meglio lamap della ripartenza’ Nel frattempo, come dicevamo, in questo ore si lavora alacrementeregolamentazioneripartire, e dell’innovativo ‘pass’, ascoltando il punto del Comitato Tecnico Scientifico, che si è appositamente riunito nel pomeriggio.: le...

Advertising

TgLa7 : #Speranza:'Il #coprifuoco dalle 22 alle 5 rimane vigente, poi il governo monitorerà settimana per settimana l'andam… - zazoomblog : “Coprifuoco dalle 23” chiedono le Regioni al governo impegnato col Cts alla ‘road map delle ripartenze’ - #“Coprif… - marisavillani : RT @FDIVda: La proposta di spostare il coprifuoco dalle 22 alle 23 è solo una presa per i fondelli. Buon senso è abolirlo. Onestà intellett… - mlmairro : RT @MassiMaselli: Ma come si fa a credere che spostando il coprifuoco dalle 22 alle 23 si eviterà l'aumento del contagio? Come se il virus… - _fiorucci : RT @GiorgiaMeloni: La proposta di spostare il coprifuoco dalle 22 alle 23 è un misero contentino. Bisogna togliere immediatamente questa li… -