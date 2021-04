Coprifuoco alle 23, riparte la battaglia politica (Di martedì 20 aprile 2021) Torna la battaglia politica per spostare l'orario del Coprifuoco, c'è chi vorrebbe anche abolirlo. La Lega, Fratelli d'Italia, qualche esponente di Italia Viva e i presidenti di... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 aprile 2021) Torna laper spostare l'orario del, c'è chi vorrebbe anche abolirlo. La Lega, Fratelli d'Italia, qualche esponente di Italia Viva e i presidenti di...

Advertising

alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - Corriere : ?? Cosa cambia dal 26 aprile per gli spostamenti tra regioni (e i governatori chiedono di spostare il coprifuoco all… - MediasetTgcom24 : Salvini: 'Proposta coprifuoco alle 23, Speranza inizia ad ascoltarci' #coprifuoco - zazoomblog : Riaperture autocertificazione pass e coprifuoco alle 23: come cambiano gli spostamenti dal 26 aprile - #Riaperture… - TwittGiorgio : RT @TwittGiorgio: Salvini in pressing sul Cdm, 'coprifuoco alle 23'. Sileri: 'Non si può' ..... HA L'APPOGGIO Di QUELLI A STIPENDIO FISSO!… -