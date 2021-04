Coprifuoco alle 23 | Non si può Lo scontro Salvini-Sileri

(Di martedì 20 aprile 2021) Centrodestra in pressing sul consiglio dei ministri. Anche l'immunologa Antonella Viola è per l’ntamento della misura

Advertising

alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - Corriere : ?? Cosa cambia dal 26 aprile per gli spostamenti tra regioni (e i governatori chiedono di spostare il coprifuoco all… - Agenzia_Ansa : Attesa per la riunione del Cts, il governo vara le riaperture. Salvini chiede lo spostamento del coprifuoco alle 23… - MariangelaScato : C'è qualcuno che riesce a spiegarmi questa stupida regola del coprifuoco? Se si riapre, naturalmente con le dovute… - Catia05605065 : RT @DebAttanasio: Quando #GoldaMeir era premier, un ministro le chiese di imporre il coprifuoco alle donne perché c'erano troppi stupri in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco alle

Ospite della trasmissione "24 Mattino", su Radio 24 , il leader della Lega Matteo Salvini è ritornato a parlare di. Rispondendo a una precisa domanda sul possibile rinvioore 23 della misura restrittiva anti Covid, già a partire dal prossimo 26 aprile, l'esponente politico del Carroccio ha risposto:...... come sostiene il centrodestra, sul posticipo de23:00. Mercoledì, o al più tardi giovedì, si terrà il Consiglio dei ministri per mettere nero su bianco il nuovo decreto che indicherà ...Una posizione che difficilmente potrà però essere accolta Confini regionali. Dal 26 aprile gli spostamenti tra regioni gialle saranno liberi, per uscire da quelle arancioni o rosse bisognerà invece av ...ITALIA - Si prospetta una settimana di fuoco per il destino dell'Italia e delle riaperture fissate dal Governo Draghi per il 26 aprile. Dalla zona gialla ...