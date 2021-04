Convegni | Confindustria Caserta | ripartiamo subito con partecipanti vaccinati

(Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Diamoil via libera aie agli eventi in cui tutti isiano. Sarebbe un primo e importante passo per ridare fiducia e un po’ di respiro a un settore che ha pagato più di altri la crisi legata al Covid-19”. Lo afferma il Presidente della Sezione Turismo di, Giovanni Bo, intervenuto ad una riunione convocata dalla Commissione Industria dei Viaggi e del Turismo diCampania. All’incontro erano presenti anche l’Assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, la coordinatrice della Commissione, Lucia Scapolatiello, il Presidente della Sezione Turismo dell’Unione Industriali di Napoli, Giancarlo Carriero, il Presidente della Sezione Turismo di...

