Consigli Fantacalcio 32^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara (Di martedì 20 aprile 2021) Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 32^ Giornata di Serie A che inizierà con la sfida in anticipo tra Hellas Verona e Fiorentina Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 32^ Giornata di Serie A: Hellas Verona-Fiorentina. Nuova Giornata di campionato con il turno infrasettimanale che inizia dal Bentegodi con una sfida delicatissima per la Viola. Scaligeri senza più rogne di classifica e per questo ancor più imprevedibili, con i cardini del periodo da ricercare in Barak, Lazovic e Faraoni. Dimarco è sempre una scelta attendibile anche da difensore puro, Ilic ha colpi intriganti. Zaccagni in luna calante, Lasagna poco ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Ritorna l’appuntamento con isulla 32^diA che inizierà con la sfida in anticipo tra Hellas Verona e Fiorentina Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi, e chi magari no, nella 32^diA: Hellas Verona-Fiorentina. Nuovadi campionato con il turno infrasettimanale che inizia dal Bentegodi con una sfida delicatissima per la Viola. Scaligeri senza più rogne di classifica e per questo ancor più imprevedibili, con i cardini del periodo da ricercare in Barak, Lazovic e Faraoni. Dimarco è sempre una scelta attendibile anche da difensore puro, Ilic ha colpi intriganti. Zaccagni in luna calante, Lasagna poco ...

