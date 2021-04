Congresso UEFA LIVE: le parole di Infantino: (Di martedì 20 aprile 2021) Il Congresso UEFA di Montreaux ha preso il via: si parlerà soprattutto di Super League con il Presidente Ceferin a fare gli onori di casa Il quarantacinquesimo Congresso UEFA ordinario ha preso il via nelle sede di Montreaux con grande attenzione per la partecipazione del Presidente FIFA Gianni Infantino. In aggiornamento L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Ildi Montreaux ha preso il via: si parlerà soprattutto di Super League con il Presidente Ceferin a fare gli onori di casa Il quarantacinquesimoordinario ha preso il via nelle sede di Montreaux con grande attenzione per la partecipazione del Presidente FIFA Gianni. In aggiornamento L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Inizia il Congresso #UEFA. Gli aggiornamenti live - sportli26181512 : Superlega, La FIFA disapprova. Infantino: 'È fuori dal sistema': Invitato al Congresso UEFA di oggi, Gianni Infanti… - SignorShark : RT @MatteoSpaziante: Infantino apre il suo discorso al Congresso Uefa per parlare di Superlega: “Avrei voluto parlarvi degli incredibili pa… - sassyagron : RT @sechesi: ?? Infantino al Congresso Uefa: 'Se alcuni scelgono di andare di andare per la loro strada, devono pagare le conseguenze delle… - Stefaniaugo77 : RT @sechesi: ?? Infantino al Congresso Uefa: 'Se alcuni scelgono di andare di andare per la loro strada, devono pagare le conseguenze delle… -